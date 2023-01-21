«Барыс» на выезде обыграл «Автомобилист»

«Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Барысу».

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 5:3 в пользу команды из Астаны.

В составе хозяев отличились Сергей Широков (18-я минута), Олег Ли (35-я) и Стефан Да Коста (35-я). У «Барыса» шайбы забросили Антон Сагадеев (2-я и 3-я) , Егор Петухов (23-я) , Дмитрий Шевченко (27-я) и Джереми Бракко (40-я) .

«Автомобилист» с 68 очками занимает второе место в Восточной конференции, где зону плей-офф (восемь команд) с 52 очками замыкает клуб из Казахстана.

«Барыс» 23 января сыграет в гостях с »Металлургом». «Автомобилист» 25-го числа примет московское «Динамо».