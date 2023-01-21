«Динамо» одержало победу над ЦСКА в серии буллитов

«Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ нанесло поражение ЦСКА.
Встреча на площадке бело-голубых завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Автором единственной шайбы армейцев стал Никита Нестеров. Он отличился в большинстве на 9-й минуте. У «Динамо» в основное время отличился Илья Каблуков (56-я).
Решающий буллит в активе Джордана Уила.
ЦСКА с 74 очками занимает второе место на Западе, а «Динамо», набрав 72, идет на третьей строчке.
Армейцы 23 января сыграют в гостях с «Торпедо». «Динамо» спустя два дня ждет матч в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста».
источник: «Советский спорт»