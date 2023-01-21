World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Динамо» одержало победу над ЦСКА в серии буллитов

Бело-голубые продолжили серию без поражений.
21 января 2023 19:38
автор: Александр Поволоцкий

«Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ нанесло поражение ЦСКА.

Встреча на площадке бело-голубых завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Автором единственной шайбы армейцев стал Никита Нестеров. Он отличился в большинстве на 9-й минуте. У «Динамо» в основное время отличился Илья Каблуков (56-я).

Решающий буллит в активе Джордана Уила.

ЦСКА с 74 очками занимает второе место на Западе, а «Динамо», набрав 72, идет на третьей строчке.

Армейцы 23 января сыграют в гостях с «Торпедо». «Динамо» спустя два дня ждет матч в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Динамо» одержало победу над ЦСКА в серии буллитов
Бело-голубые продолжили серию без поражений.
21.01.2023 19:38
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
СКА обыграл на выезде «Торпедо»
Игра прошла на арене «Нагорный».
21.01.2023 19:21
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Барыс» на выезде обыграл «Автомобилист»
Клуб из Казахстана прервал серию поражений.
21.01.2023 16:55
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Тамбиев - о поражении от «Амура»: Боролись, бились, сражались, но без голов побед не бывает
Тамбиев - о поражении от «Амура»: Боролись, бились, сражались, но без голов побед не бывает
«Адмирал» уступил своему сопернику со счетом 0:1.
21.01.2023 14:48
Хоккей
Найт назвал причины поражения «Авангарда» в матче против «Ак Барса»
Омский клуб уступил со счетом 0:2.
21.01.2023 13:48
Хоккей
«Амур» оказался сильнее «Адмирала» в дальневосточном дерби
Встреча прошла на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке.
21.01.2023 12:34
Хоккей
Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Ванкувер»
Россиянин отметился очередным результативным действием.
21.01.2023 08:37
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Сочи» отправил Сергея Светлова в отставку 
62-летний наставник покинул пост главного тренера «леопардов» после поражения от «Куньлуня».
20.01.2023 23:58
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Билялетдинов отметил, что «Ак Барс» уступал «Авангарду» в свежести
Казанцы сумели дожать соперника в заключительном игровом отрезке.
20.01.2023 22:43
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Козлов назвал причину поражения «Салавата Юлаева» от «Нефтехимика»
В матче КХЛ зеленые уступили своему сопернику со счетом 2:5.
20.01.2023 22:27
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика