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СКА обыграл на выезде «Торпедо»

Игра прошла на арене «Нагорный».
21 января 2023 19:21
автор: Александр Поволоцкий

СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Торпедо».

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 6:2 в пользу армейцев.

В составе СКА отличились Дмитрий Яшкин, Андрей Алтыбармакян, Михаил Воробьев, Никита Гусев, Эмиль Галимов и Никита Камалов.

У »Торпедо» шайбы забросили Владислав Фирстов и Максим Федотов.

Армейцы набрали 88 очков и лидирует в Западной конференции. Команда из Нижнего Новгорода с 70 очками остается на пятой позиции.

Обеим командам предстоит сыграть с ЦСКА. «Торпедо» сыграет с московской командой 23 января, СКА сыграет с подопечными Сергея Федорова 25-го.

источник: «Советский спорт»
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