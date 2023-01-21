СКА обыграл на выезде «Торпедо»

СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Торпедо».

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 6:2 в пользу армейцев.

В составе СКА отличились Дмитрий Яшкин, Андрей Алтыбармакян, Михаил Воробьев, Никита Гусев, Эмиль Галимов и Никита Камалов.

У »Торпедо» шайбы забросили Владислав Фирстов и Максим Федотов.

Армейцы набрали 88 очков и лидирует в Западной конференции. Команда из Нижнего Новгорода с 70 очками остается на пятой позиции.

Обеим командам предстоит сыграть с ЦСКА. «Торпедо» сыграет с московской командой 23 января, СКА сыграет с подопечными Сергея Федорова 25-го.