«Скорость движения шайбы»: Федоров объяснил, почему матчи с «Динамо» получаются для ЦСКА тяжелыми

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ, в котром его подопечные в серии послематчевых буллитов уступили московскому «Динамо».

«Что такого особенного делает на льду «Динамо», что в этом сезоне создает массу трудностей ЦСКА? Прежде всего это боевой настрой. Конечно же, скорость движения шайбы. На такой площадке, как здесь, достаточно острый хоккей, шайба всегда идет вперед. И если ты зазевался в нападении, то атаку уже не догнать. В этом плане переключения из обороны в атаку «Динамо» очень хорошо играет», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Также Федоров добавил, что буллиты - это лотерея, в которой больше повезло динамовцам.

Встреча на площадке бело-голубых завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Автором единственной шайбы армейцев стал Никита Нестеров. Он отличился в большинстве на 9-й минуте. У «Динамо» в основное время отличился Илья Каблуков (56-я). Решающий буллит в активе Джордана Уила.

ЦСКА с 74 очками занимает второе место на Западе, а «Динамо», набрав 72, идет на третьей строчке.

Армейцы 23 января сыграют в гостях с «Торпедо». «Динамо» спустя два дня ждет матч в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста».