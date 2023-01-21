Кудашов о победе «Динамо» над ЦСКА: Все закономерно

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата с ЦСКА.

«Игра для зрителей. Были полные трибуны, и все, что нужно, было. И силовая борьба, и острота, и овертаймы, и буллиты. Дерби удалось.

Насколько непривычно было играть в Москве при аншлаге? Наоборот - привычно, и я хочу поблагодарить болельщиков. Думаю, что они тоже реагируют на игру команды и на отношение команды к играм, как она отдается. Здесь всё закономерно. Мы благодарны болельщикам, а они благодарны нам», - приводит слова пресс-службы КХЛ.

Встреча на площадке бело-голубых завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Автором единственной шайбы армейцев стал Никита Нестеров. Он отличился в большинстве на 9-й минуте. У «Динамо» в основное время отличился Илья Каблуков (56-я). Решающий буллит в активе Джордана Уила.

ЦСКА с 74 очками занимает второе место на Западе, а «Динамо», набрав 72, идет на третьей строчке.

Армейцы 23 января сыграют в гостях с «Торпедо». «Динамо» спустя два дня ждет матч в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста».