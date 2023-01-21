World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Никогда не отходим от нашей системы». Ротенберг - о победе над «Торпедо»

Армейцы лидируют в таблице Западной конференции.
21 января 2023 21:55
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды над «Торпедо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 6:2 в пользу армейцев.

«Было важно выиграть каждый период. Каждый хоккеист должен выполнять задание, несмотря на счёт. Никогда не отходим от нашей системы, но есть моменты, когда надо умно сыграть на команду, без потерь. Потери – это контратаки соперника. В последних матчах мы видим, что потерь стало намного меньше, стали лучше играть в обороне. Надо отдать должное ребятам», - цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга одержал шестую победу за последние семь матчей.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Никогда не отходим от нашей системы». Ротенберг - о победе над «Торпедо»
Армейцы лидируют в таблице Западной конференции.
21.01.2023 21:55
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Кудашов о победе «Динамо» над ЦСКА: Все закономерно
Бело-голубые снова создали трудности армейцам.
21.01.2023 21:22
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Скорость движения шайбы»: Федоров объяснил, почему матчи с «Динамо» получаются для ЦСКА тяжелыми
Армейцы проиграли сопернику в серии послематчевых буллитов.
21.01.2023 20:45
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Динамо» одержало победу над ЦСКА в серии буллитов
Бело-голубые продолжили серию без поражений.
21.01.2023 19:38
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
СКА обыграл на выезде «Торпедо»
Игра прошла на арене «Нагорный».
21.01.2023 19:21
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Барыс» на выезде обыграл «Автомобилист»
Клуб из Казахстана прервал серию поражений.
21.01.2023 16:55
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Тамбиев - о поражении от «Амура»: Боролись, бились, сражались, но без голов побед не бывает
Тамбиев - о поражении от «Амура»: Боролись, бились, сражались, но без голов побед не бывает
«Адмирал» уступил своему сопернику со счетом 0:1.
21.01.2023 14:48
Хоккей
Найт назвал причины поражения «Авангарда» в матче против «Ак Барса»
Омский клуб уступил со счетом 0:2.
21.01.2023 13:48
Хоккей
«Амур» оказался сильнее «Адмирала» в дальневосточном дерби
Встреча прошла на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке.
21.01.2023 12:34
Хоккей
Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Ванкувер»
Россиянин отметился очередным результативным действием.
21.01.2023 08:37
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика