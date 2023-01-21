«Никогда не отходим от нашей системы». Ротенберг - о победе над «Торпедо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды над «Торпедо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 6:2 в пользу армейцев.

«Было важно выиграть каждый период. Каждый хоккеист должен выполнять задание, несмотря на счёт. Никогда не отходим от нашей системы, но есть моменты, когда надо умно сыграть на команду, без потерь. Потери – это контратаки соперника. В последних матчах мы видим, что потерь стало намного меньше, стали лучше играть в обороне. Надо отдать должное ребятам», - цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга одержал шестую победу за последние семь матчей.