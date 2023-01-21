Ассистентский хет-трик Любушкина помог «Баффало» обыграть «Анахайм»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сейбрз» на своем льду нанес поражение «Анахайм Дакс».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев, в составе которых дублями отметились Пейтон Кребс и Виктор Олофссон. Еще по одной шайбе забросили Дилан Козенс и Джефф Скиннер, реализовавший большинство.

Трижды партнерам ассистировал российский форвард Илья Любушкин.

Гости ответили двумя точными бросками Тревора Зеграса и одним - Саймона Бенуа.

«Клинки» набрали 49 очков и делят десятое и 11-е места с «Флоридой Пантерз» на Востоке. «Утки» с 31 очком по-прежнему на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы Западной конференции.