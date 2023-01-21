Овечкин пропустил тренировку и может не сыграть с «Вегасом»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не принимал участия в последней тренировке своей команды.

По информации американских журналистов, хоккеист попросил себе отдых для восстановления сил. Решение о его участии в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегас Голден Найтс» будет принято непосредственно в день игры.

Напомним, встреча пройдет 22 января на домашней арене «Вегаса». Стартовое вбрасывание состоится в 6.00 по московскому времени.

В текущем сезоне Овечкин провел 48 матчей, в которых забросил 30 шайб и сделал 22 голевые передачи.

После 48 матчей «Вашингтон» с 56 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.