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Три голевые передачи Капризова не помогли «Миннесоте» избежать поражения от Флориды

«Флорида» продолжает погоню за местом, обеспечивающим участие команды в плей-офф.
22 января 2023 08:33
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» проиграли «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Санрайзе завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев льда.

В составе победителей шайбы забросили Антон Лунделль (20-я минута), Ээту Луостаринен (22), Картер Вераге (40), Густав Форслинг (48) и Сэм Райнхарт (60). Российский нападающий «Флориды» Григорий Денисенко отметился голевой передачей.

У «Миннесоты» шайбы на счету Мэтта Болди (29), Йоэля Эрикссон Эк (45) и Джареда Сперджена (59). У гостей три голевые передачи на счету российского нападающего Кирилла Капризова.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил матч из-за травмы.

«Флорида» набрала 51 очко, команда занимает 9-е место в Восточной конференции, отставая на два очка от зоны плей-офф, у «Миннесоты» 54 очка и седьмое место в Западной конференции.

источник: «Советский спорт»
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