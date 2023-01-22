Российский защитник «Калгари» Задоров спровоцировал массовую драку в матче НХЛ (видео)

Российский защитник «Калгари Флеймз» Никита Задоров провел эффектный силовой прием в матче против «Тампы-Бэй Лайтнинг» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

В конце второго периода Задоров столкнулся с форвардом «Тампы» Ники Пола. После чего сцепился с канадцем Кори Перри. Инцидент перерос в драку, а она в массовую потасовку.

Задоров был наказан малым штрафом за грубость, на две минуты были удалены Ник Пол и Диллон Дюбе, а Перри получил наказание 2+10.

В том же матче американский защитник «Тампы» Иэн Коул, вступившись за вратаря Андрея Василевского, подрался с нападающим «Калгари» Миланом Лучичем.

Хоккеисты «Калгари» победили со счетом 6:3.