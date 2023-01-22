Главный тренер «Вашингтона» Лавиолетт: Овечкин вынослив, но травма не позволила ему выйти на лед

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал состояние Александра Овечкина, который пропустил матч с «Вегасом».

«С игроками всегда что-то происходит. Алекс обычно очень вынослив, но эта травма не позволила ему выйти утром на раскатку перед матчем и он не попал в основной состав», - цитирует Лавиолетта в соцсетях журналистка Саманта Пелл.

Ранее в «Вашингтоне» отметили, что первый пропуск игры в сезоне Овечкиным связан с травмой нижней части тела.

В текущем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 48 матчей, набрав 52 очка (30+22).