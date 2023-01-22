«Сочи» проиграл московскому «Спартаку» после отставки Светлова

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Сочи» завершился победой красно-белых со счетом 2:0.

Отметим, что в составе домашней команды шайбы забросили Андрей Локтионов (9-я минута) и Максим Цыплаков (10). Сочинская команда провела первый матч после отставки Сергея Светлова с поста главного тренера.

Таким образом, московская команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 55 очков после 54 проведенных игр. Сочинцы располагаются на 11 месте, имея в своем активе 21 очко.

Добавим, что 24 января «Спартак» примет на своей площадке минское «Динамо», а 26 января «Сочи» сыграет дома с «Витязем».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – «Сочи» (Сочи) – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы:

1:0 – Локтионов (Талалуев, Хохлачев), 08:12 (бол.)

2:0 – Цыплаков (Кин, Ручкин), 09:33

Вратари: Рыбар – Третьяк