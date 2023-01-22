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Гришин – о победе над «Сочи»: После победы остаются положительные эмоции 

В матче КХЛ «Спартак» обыграл сочинцев со счетом 2:0.
22 января 2023 16:29
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин поделился мнением о победе своей команды над «Сочи» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в очной встрече хоккейных команд шайбы забросили нападающие красно-белых Андрей Локтионов (9-я минута) и Максим Цыплаков (10).

«Мы были серьезно настроены на эту игру. Наши хоккеисты совершали агрессивные, самоотверженные действия. Это позволило нам победить. Могли забрасывать больше, но мы довольны тем, что есть. После победы остаются лишь положительные эмоции», – приводит слова Гришина пресс-служба КХЛ.

Добавим, что «Спартак» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 55 очков после 54 проведенных игр.

24 января подопечные Гришина примут на своей площадке минское «Динамо».

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