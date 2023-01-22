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Сергей Светлов: Для игроков «Сочи» новость о моей отставке после матча стала сюрпризом

Два дня назад отечественный специалист покинул стан «барсов».
22 января 2023 18:28

Экс-главный тренер «Сочи» Сергей Светлов рассказал об обстоятельствах своего ухода из клуба.

Отставка специалиста состоялась после поражения от «Куньлуня» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«После гостевого матча с «Куньлунем» позвонил президент клуба Сергей Воропаев. Моя реакция? Профессиональная. Не первый год в нашем хоккее, видел разные повороты судьбы. Матч, тренировка, отставка — это все про нашу профессию. Для игроков новость об отставке после матча стала сюрпризом. Все хоккеисты вышли из командного автобуса, мы пожали друг другу руки. Момент был эмоциональный», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.

Напомним, что «Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 21 очко.

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