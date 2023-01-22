«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в домашнем матче КХЛ 

Хоккеисты ярославского «Локомотива» оказались сильнее «Салавата Юлаева» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что в составе домашней команды голами отметились Иван Чехович (38-я минута), Максим Шалунов (39) и Павел Красковский (54). Гости ответили заброшенными шайбами Данила Алалыкина (35) и Григория Панина (57).
Таким образом, ярославская команда поднимается на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка после 55 игр. Уфимцы располагаются на шестой строчке на Востоке, имея в своем активе 63 очка.
Добавим, что 24 января «Локомотив» сыграет с «Витязем» в Ярославле, а 25 января «Салават Юлаев» примет на своей площадке «Ак Барс».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Голы:
1:0 – Алалыкин (Мухамадуллин, Дроздов), 34:17 (бол.)
1:1 – Чехович (Полунин), 37:49
2:1 – Шалунов (Березкин, Алексеев), 38:49 (бол.)
3:1 – Красковский (Чехович, Полунин), 53:27
3:2 – Панин, 56:26
Вратари: Исаев – Ежов