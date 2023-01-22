«Северсталь» вырвала победу у минского «Динамо» в матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и минским «Динамо» завершился победой сталеваров со счетом 2:1.

Отметим, что в составе домашней команды шайбы забросили Адам Лишка (41-я минута) и Максим Колмыков (46). Гости из Минска ответили голом Ника Меркли (15).

Таким образом, череповецкая команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка после 54 проведенных игр. Минский коллектив располагается на девятом месте, имея в своем активе 53 очка.

Добавим, что 24 января «Северсталь» на выезде сыграет с «Барысом», а минское «Динамо» отправится в гости к «Спартаку».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) – «Динамо» (Минск) – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы:

0:1 – Меркли (Сапего, Алистров), 14:09 (бол.)

1:1 – Лишка (Петунин, Пресс), 40:43 (бол.)

2:1 – Колмыков (Думбадзе), 45:23

Вратари: Шугаев – Шостак