Шайба Галимова принесла победу «Нефтехимику» над «Авангардом»

Хоккеисты «Нефтехимика» оказались сильнее «Авангарда» (2:1)в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе домашней команды голами отметились Андрей Белозеров (6-я минута) и Ансель Галимов (12). Гости ответили единственной заброшенной шайбой Сергея Толчинского (19).

Таким образом, нижнекамский коллектив занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка после 54 матчей. Омская команда располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 66 очков.

Добавим, что 25 января «Нефтехимик» дома сыграет с «Амуром», «Авангард» в тот же день примет на своей площадке «Трактор».