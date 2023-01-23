Шайба Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения в матче с «Виннипегом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на своем льду уступила «Виннипег Джетс».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых отличились Аксель Йонссон-Фьяллби, Кайл Конор, Марк Шайфле, Карсон Кульман и Кевин Стенлунд.

Хозяева ответили точным броском Ивана Проворова и дублем Кевина Хейси в большинстве.

Отметим, что по ходу матча «летчики» проигрывали 0:3, но сумели сравнять счет, однако соперник дожал «Филадельфию.

Проворов, кроме заработанного балла за результативность, запомнился тем, что в одном из моментов шайба попала ему в голову, однако россиянин смог мужественно доиграть встречу до конца.

Напомним, что недавно Иван оказался в центре скандала в связи с акцией в поддержку ЛГБТ, которую устроила его команда, однако хоккеист отказался присоединяться к партнерам, чем вызвал массу критики в свой адрес.