Стали известны сроки возвращения Бобровского на лед

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис рассказал, когда российский голкипер команды Сергей Бобровский вернется на лед после травмы.

«Мы были обеспокоены, когда Бобровский получил травму, потому что никогда не знаешь, насколько это серьезно. Но всё намного лучше, чем мы думали. Возможно, он вернется на лед в следующие выходные. Скорее всего, Сергей пропустит еще два матча», - приводит слова специалиста пресс-служба НХЛ.

Напомним, Боброский был заменен уже на третьей минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс» из-за полученного повреждения.

В текущем сезоне россиянин провел 30 матчей, в которых пропустил 90 шайб. Его команда с 51 очком после 48 игр занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.