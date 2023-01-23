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О'Делл восстановился после травмы и готов вернуться на лед

Форвард пропустил больше двух месяцев.
23 января 2023 11:54
автор: Александр Шульгин

Канадский нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл восстановился после травмы и готов выйти на лед в ближайших матчах.

По информации пресс-службы бело-голубых, медицинский штаб клуба убрал хоккеиста из списка травмированных.

Напомним, в последний раз канадец выходил на площадку 14 ноября в столичном дерби со «Спартаком».

В текущем сезоне О'Дэлл провел 30 встреч, в которых набрал 28 (13+15) очков. После 54 игр бело-голубые с 72 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

источник: ХК «Динамо» (Москва)
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