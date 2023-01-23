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Аликин, Шаров, Никишин и Усманов стали игроками недели в КХЛ

Лига назвала лучших хоккеистов двадцатой игровой недели сезона.
23 января 2023 13:17
автор: Александр Евграфов

Голкипер хабаровского «Амура» Евгений Аликин признан лучшим вратарем 20-й игровой недели в Континентальной хоккейной лиге, сообщается на сайте КХЛ.

В его активе одна «сухая» игра и новый клубный рекорд по победам в КХЛ – 65. По воротам Аликина было нанесено 67 бросков, 98,51% которых были отражены.

Лучшим защитником недели стал игрок петербургского СКА Александр Никишин, который сделал три голевые передачи в трех матчах. На его счету новый клубный рекорд среди защитников – в матче с нижегородским «Торпедо» он набрал 44 (9+35) очков в сезоне.

Лучшим нападающим признан Александр Шаров, выступающий за новосибирскую «Сибирь». В трех матчах на его счету 3 заброшенные шайбы и 3 передачи, а общий показатель полезности «+3»

Лучшим новичком лиги стал Даниэль Усманов из московского «Спартака», который набрал 2 очка (2+0), отметившись своим первым дублем в КХЛ в игре с екатеринбургским «Автомобилистом».

Это интересно:
Аликин, Шаров, Никишин и Усманов стали игроками недели в КХЛ
Лига назвала лучших хоккеистов двадцатой игровой недели сезона.
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