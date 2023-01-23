Капитан «Куньлуня» Ип дисквалифицирован на две игры за удар в голову

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал на два матча нападающего пекинского клуба «Куньлунь Ред Стар» Брэндона Ипа, сообщается на официальном сайте лиги.

Причиной дисквалификации стал удар в голову, который Ип нанес игроку подмосковного «Витязя» Никите Гончарову.

Таким образом Ип пропустит матчи против минского «Динамо» (26 января) и московского «Спартака» (28 января), а также выплатит денежный штраф.

«Куньлунь Ред Стар» в 55 матчах набрал 43 очка и занимает 10-е место в Западной конференции, отставая на 11 очков от зоны плей-офф.