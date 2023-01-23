«Амур» добился гостевой победы над «Сибирью», отыгравшись со счета 1:4 по ходу встречи

Хоккеисты хабаровского «Амура» одержали волевую победу над лидером Западной конференции «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 6:4 в пользу гостей.

Все три периода начинались с заброшенных шайб в первые 30 секунд 20-минутки. А обе команды по ходу игры меняли своих вратарей.

Счет в матче был открыт на 24-й секунде после точного броска Валентина Пьянова. Затем хозяева льда стараниями Дениса Голубева (6-я минута) и Алексея Яковлева (8) сделали счет 3:0. Гости отыграли одну шайбу благодаря Ярославу Лихачеву (16).

В начале второго периода вновь отличился Валентин Пьянов, который забросил вторую шайбу спустя 14 секунд после начала 20-минутки. Затем забивали гости. Голы на свой счет записали Никита Гребенкин (23, 49), Кэмерон Ли (39), Павел Махановский (41), Сергей Дубакин (42).

«Амур» набрал 54 очка и переместился на восьмую строчку турнирной таблице, войдя в зону плей-офф в Восточной конференции, где по-прежнему лидирует «Сибирь», у которой 70 очков.

Следующую игру «Амур» проведет в Нижнекамске против «Нефтехимика» 25 января, а днем позже «Сибирь» сыграет во Владивостоке с «Адмиралом».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Сибирь» (Новосибирская область) – «Амур» (Хабаровск) – 4:6 (3:1, 1:2, 0:3)

Голы:

1:0 – Пьянов (Шаров), 00:23

2:0 – Голубев (Овчинников), 05:33

3:0 – Яковлев (Основин, Чесалин), 07:49

3:1 – Лихачев (Балдаев, Николишин), 15:17

4:1 – Пьянов (Мерфи, Красоткин), 20:14

4:2 – Гребенкин (Дубакин, Ли), 22:15 (бол.)

4:3 – Ли (Гребенкин), 38:37 (бол.)

4:4 – Махановский (Грецкий, Шаров), 40:28

4:5 – Дубакин (Гиздатуллин), 41:45

4:6 – Гребенкин, 48:55

Вратари: Красоткин, Костин – Калниньш, Аликин