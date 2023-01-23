«Ак Барс» обыграл «Трактор» и одержал четвертую победу кряду в КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» – «Ак Барс» завершился в пользу казанцев – 4:1.
В составе победителей по шайбе забросили Александр Радулов, Никита Лямкин, Станислав Галиев и Василий Токранов. У проигравших отличился Антон Бурдасов.
Таким образом, клуб из Татарстана выиграл четвертый матч кряду, а «Трактор» уступил в третьем поединке подряд.
25 января команда Анвара Гатиятулина сыграет с «Авангардом», а игроки «Ак Барса» в тот же день встретятся с «Салаватом Юлаевым».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань) – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы:
0:1 – Радулов, 09:10
0:2 – Лямкин, 21:44 (бол.)
0:3 – Галиев (Панюков), 32:53
1:3 – Бурдасов (Карпухин, Сошников), 50:55
1:4 – Токранов (Семенов, Галиев), 56:22
источник: «Советский спорт»