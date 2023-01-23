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«Ак Барс» обыграл «Трактор» и одержал четвертую победу кряду в КХЛ

Александр Радулов отметился голом.
«Ак Барс» обыграл «Трактор» и одержал четвертую победу кряду в КХЛ
23 января 2023 19:18
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ХК «Ак Барс»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» – «Ак Барс» завершился в пользу казанцев – 4:1.

В составе победителей по шайбе забросили Александр Радулов, Никита Лямкин, Станислав Галиев и Василий Токранов. У проигравших отличился Антон Бурдасов.

Таким образом, клуб из Татарстана выиграл четвертый матч кряду, а «Трактор» уступил в третьем поединке подряд.

25 января команда Анвара Гатиятулина сыграет с «Авангардом», а игроки «Ак Барса» в тот же день встретятся с «Салаватом Юлаевым».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань) – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы:

0:1 – Радулов, 09:10

0:2 – Лямкин, 21:44 (бол.)

0:3 – Галиев (Панюков), 32:53

1:3 – Бурдасов (Карпухин, Сошников), 50:55

1:4 – Токранов (Семенов, Галиев), 56:22

источник: «Советский спорт»
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