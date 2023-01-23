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«Металлург» в овертайме победил «Барыс» в матче КХЛ

Магнитогорский клуб вышел на второе место в Восточной конференции.
23 января 2023 19:31
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Металлурга» одержали волевую победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Магнитогорске завершилась в овертайме со счетом 2:1.

В основное время команды обменялись голами – счет открыл Джереми Брако с голевой передачи вратаря команды Юлиуса Гудачека (8-я минута), а Андрей Чибисов спустя 25 секунд после начала второго периода счет сравнял. Победная шайба в овертайме на счету Дениса Зернова (64).

«Металлург» набрал 68 очков и переместился на второе место в Восточной конференции, у «Барыса» 53 очка, команда на 10-м месте там же, отставая на одно очко от зоны плей-офф.

В следующей игре 25 января «Барыс» примет «Северсталь», а «Металлург» 27 января примет «Ак Барс».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Металлург» (Магнитогорск) – «Барыс» (Астана) – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Голы:

0:1 – Брако (Бекетаев, Гудачек), 07:20

1:1 – Чибисов (Кошелев, Карри), 20:25

2:1 – Зернов (Голдобин, Майе), 62:27

Вратари: Кошечкин - Гудачек

источник: «Советский спорт»
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