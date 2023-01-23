Билялетдинов – о победе над «Трактором»: Если есть ситуация, нужно бросать

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о победе своей команды над «Трактором» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что казанская команда выигрывает четвертый матч кряду.

«Доволен нашей игрой. Обидно, что пропустили, но наш соперник заслужил эту шайбу, потому что прибавили в скорости и настойчивости. Да, у нас забивали и защитники, и нападающие. Считаю, что если есть ситуация, нужно бросать, установка такая постоянная. Обе команды показали отличный, дисциплинированный хоккей», – приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

Добавим, что в настоящий момент «Ак Барс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков после 54 игр.

25 января подопечные Билялетдинова отправятся в гости к «Салавату Юлаеву».