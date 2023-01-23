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Тренер «Барыса» Скабелка – о поражении от «Металлурга»: Тяжелый матч, отдали много сил 

Хоккейный клуб из Астаны уступил своему сопернику в овертайме. 
23 января 2023 21:12
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:2 ОТ).

Отметим, что казахстанской команде не достает одного очка до зоны плей-офф.

«Получился сложный матч. Это третья встреча на выезде для нас, отдали много сил. Несмотря на проигрыш, смотрелись неплохо против мощного соперника. Хочу сказать спасибо своим игрокам. Достойное окончание выезда, очень важное очко мы взяли. Будем готовиться к домашней серии», – приводит слова Скабелки пресс-служба КХЛ.

Добавим, что в настоящий момент «Барыс» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка после 56 проведенных игр.

25 января подопечные Скабелки примут на своей домашней арене «Северсталь».

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