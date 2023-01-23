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«Торпедо» нанесло ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ

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23 января 2023 21:49
автор: Александр Шульгин

В матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» на своем льду обыграло ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Владислав Фирстов, Андрей Белевич и Сергей Гончарук. Гости ответили шайбой Даррена Дица в меньшинстве.

«Торпедо» реабилитировалось за крупное поражение от СКА двухдневной давности (2:6). Набрав 72 очка и сравнялось с идущими на третьей и четвертой строчках московским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» в таблице Западной конференции. ЦСКА с 74 очками остался вторым.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) - ЦСКА (Москва) - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы:
1:0 - Фирстов, 6:03
1:1 - Диц (Григоренко, Окулов), 36:28 (4х5)
2:1 - Белевич (Воронин), 54:01
3:1 - Гончарук (Коваленко), 59:56
Вратари: Гуска - Шарыченков.

источник: «Советский спорт»
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