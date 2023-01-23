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Овечкин готовится сыграть с «Колорадо» после пропуска матча с «Вегасом»

Тренерский штаб предоставлял россиянину заслуженный отдых.
23 января 2023 23:16
автор: Александр Шульгин

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в утренней тренировке своей команды.

По информации местных журналистов, россиянин занимался в четвертом звене.

Напомним, по официальной версии Овечкин пропускал предыдущий матч против «Вегас Голден Найтс» из-за травмы нижней части тела. В итоге «столичные» вчистую проиграли встречу со счетом 2:6.

Отметим, что до этого Овечкин принимал участия во всех без исключения матчах.

Следующий поединок «Вашингтон» проведет 25 января против действующего обладателя Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш».

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Тренерский штаб предоставлял россиянину заслуженный отдых.
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