Овечкин готовится сыграть с «Колорадо» после пропуска матча с «Вегасом»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в утренней тренировке своей команды.

По информации местных журналистов, россиянин занимался в четвертом звене.

Напомним, по официальной версии Овечкин пропускал предыдущий матч против «Вегас Голден Найтс» из-за травмы нижней части тела. В итоге «столичные» вчистую проиграли встречу со счетом 2:6.

Отметим, что до этого Овечкин принимал участия во всех без исключения матчах.

Следующий поединок «Вашингтон» проведет 25 января против действующего обладателя Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш».