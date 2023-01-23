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Федоров о поражении ЦСКА от «Торпедо»: Мы знаем, почему так получилось

Волжане уверенно переиграли действующего обладателя Кубка Гагарина.
23 января 2023 23:53
автор: Александр Шульгин

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда проиграла нижегородскому «Торпедо».

«Мы знаем, почему так случилось. Ребятам подскажем завтра на собрание. А так - это была очень быстрая игра, и мы настраивали команду на быстрые действия соперника. Но, когда ты реализовываешь свои моменты, у тебя остается больше кислорода на другие действия. Но получилось так, как получилось», - приводит слова специалиста пресс-служба волжан.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Владислав Фирстов, Андрей Белевич и Сергей Гончарук. Гости ответили шайбой Даррена Дица в меньшинстве.

«Торпедо» реабилитировалось за крупное поражение от СКА двухдневной давности (2:6). Набрав 72 очка и сравнялось с идущими на третьей и четвертой строчках московским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» в таблице Западной конференции. ЦСКА с 74 очками остался вторым.

источник: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)
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