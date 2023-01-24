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Голевой пас вратаря Самсонова помог «Торонто» победить «Айлендерс»

На счету Самсонова также 31 сэйв в матче.
24 января 2023 08:13
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Торонто Мейпл Лифс» победили «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Торонто завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда. У «Торонто» голевой передачей отметился российский голкипер Илья Самсонов, который также сделал 31 сэйв по ходу матча. Самсонов стал третьим российским вратарем в этом сезоне, кто смог записать на свой счет результативный пас. Ранее это удавалось Александру Георгиеву и Андрею Василевскому.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин» отразил 32 из 37 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Торонто» - «Нью-Йорк Айлендерс» - 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

Голы:

0:1 – Ли (Нельсон, Ахо), 19:37

1:1 – Нюландер (Таварес, Джиордано), 25:07

1:2 – Ли (Палмиери, Барзал), 26:18

2:2 – Таварес (Нюландер, Самсонов), 27:53 (бол.)

3:2 – Ярнкрок (Нбландер, Холл), 29:33

4:2 – Нюландер, 36:32

5:2 – Мэттьюс (Холл), 47:44

Вратари: Самсонов – Сорокин.

источник: «Советский спорт»
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