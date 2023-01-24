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Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» победить «Флориду»

Панарин был признан второй звездой матча.
24 января 2023 08:28
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев площадки.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин трижды поучаствовал во взятии ворот соперника, оформив ассистентский хет-трик. Он был признан второй звездой матча и стал четвертым россиянином, который набрал за сезон 50 и более очков. Ранее эту отметку преодолели Никита Кучеров (66), Кирилл Капризов (56) и Александр Овечкин (52).

Вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестеркин отразил 33 из 35 бросков. На 55-й минуте он был близок к тому, чтобы самому забросить шайбу, но та прошла рядом со штангой ворот соперника.

«Нью-Йорк Рейнджерс» набрал 59 очков и занимает шестое место в Восточной конференции, у «Флориды» 51 очко и десятое место там же.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Нью-Йорк Рейнджерс» - «Флорида» - 6:2 (2:1, 1:0, 3:1).

Голы:

1:0 – Фокс (Панарин, Зибанежад), 03:03

1:1 – Верхэге (Лунделл, Луостаринен), 05:56 (бол.)

2:1 – Зибанежад (Панарин, Фокс), 17:21 (бол.)

3:1 – Веси (Гудроу, Трочек), 35:03

4:1 – Лафренье (Какко, Хытил), 47:56

5:1 – Зибанежад (Панарин, Фокс), 48:10

5:2 – Барков (Ткачак, Монтур), 51:02

6:2 – Хытил (Какко, Лафренье), 56:49 (в пустые ворота).

Вратари: Шестеркин - Лион

источник: «Советский спорт»
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Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» победить «Флориду»
Панарин был признан второй звездой матча.
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