World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шайба Марченко не спасла «Коламбус» от поражения от «Калгари»

Россиянин забросил свою десятую шайбу в своем дебютном сезоне.
24 января 2023 09:01
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Калгари» одержали победу над «Коламбусом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил десятую шайбу в своем дебютном сезоне.

Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Калгари» Диллон Дюбо.

«Коламбус» набрал 31 очко в 47 матчах и занимает 16-е место в Восточной конференции, «Калгари» с 55 очками находится на 8-й позиции на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Калгари» - «Коламбус» - 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0).

Голы:

1:0 – Дуэр (Уигар, 16:18)

2:0 - Кадри (Задоров, Манджапане), 21:32

2:1 – Марченко (Годро, Лайне), 29:04 (бол.)

2:2 – Лайне (Годро, Боквист), 29:53

3:2 – Манджапане (Баклунд, Коулмэн), 36:17

3:3 – Дженнер (Лайне, Гудбрэнсон), 44:34

4:3 – Дюбе (Манджапане), 62:25

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Шайба Марченко не спасла «Коламбус» от поражения от «Калгари»
Россиянин забросил свою десятую шайбу в своем дебютном сезоне.
24.01.2023 09:01
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» победить «Флориду»
Панарин был признан второй звездой матча.
24.01.2023 08:28
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Голевой пас вратаря Самсонова помог «Торонто» победить «Айлендерс»
На счету Самсонова также 31 сэйв в матче.
24.01.2023 08:13
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Федоров о поражении ЦСКА от «Торпедо»: Мы знаем, почему так получилось
Волжане уверенно переиграли действующего обладателя Кубка Гагарина.
23.01.2023 23:53
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Овечкин готовится сыграть с «Колорадо» после пропуска матча с «Вегасом»
Тренерский штаб предоставлял россиянину заслуженный отдых.
23.01.2023 23:16
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Торпедо» нанесло ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ
Волжане дожали действующего обладателя Кубка Гагарина.
23.01.2023 21:49
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Тренер «Барыса» Скабелка – о поражении от «Металлурга»: Тяжелый матч, отдали много сил 
Хоккейный клуб из Астаны уступил своему сопернику в овертайме. 
23.01.2023 21:12
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Билялетдинов – о победе над «Трактором»: Если есть ситуация, нужно бросать
В матче КХЛ «Ак Барс» обыграл своего соперника со счетом 4:1.
23.01.2023 20:33
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Металлург» в овертайме победил «Барыс» в матче КХЛ
Магнитогорский клуб вышел на второе место в Восточной конференции.
23.01.2023 19:31
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Ак Барс» обыграл «Трактор» и одержал четвертую победу кряду в КХЛ
«Ак Барс» обыграл «Трактор» и одержал четвертую победу кряду в КХЛ
Александр Радулов отметился голом.
23.01.2023 19:18
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика