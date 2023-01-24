Шайба Марченко не спасла «Коламбус» от поражения от «Калгари»

Хоккеисты «Калгари» одержали победу над «Коламбусом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил десятую шайбу в своем дебютном сезоне.

Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Калгари» Диллон Дюбо.

«Коламбус» набрал 31 очко в 47 матчах и занимает 16-е место в Восточной конференции, «Калгари» с 55 очками находится на 8-й позиции на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Калгари» - «Коламбус» - 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0).

Голы:

1:0 – Дуэр (Уигар, 16:18)

2:0 - Кадри (Задоров, Манджапане), 21:32

2:1 – Марченко (Годро, Лайне), 29:04 (бол.)

2:2 – Лайне (Годро, Боквист), 29:53

3:2 – Манджапане (Баклунд, Коулмэн), 36:17

3:3 – Дженнер (Лайне, Гудбрэнсон), 44:34

4:3 – Дюбе (Манджапане), 62:25