Козлов о предстоящем «зеленом дерби»: «Ак Барс» - опасный соперник

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса».

«Всего лишь шестое «Зеленое дерби». Готовимся. У нас сейчас череда поражений, надо исправляться. Обидно, что мы ведем в счете, а потом пропускаем на последних минутах и проигрываем. Башкиров близок к возвращению. По Хо-Сенгу не знаю, он тренируется, когда выйдет, пока не могу сказать.

Если посмотреть, сколько мы играем в зоне атаки, то не сказал бы, что мы играем в откат. «Ак Барс» - опасный соперник, посмотрите на их состав. Против них нужно играть грамотно и сбалансировано. Сейчас казанцы стали играть по-другому. Видимо, Билялетдинов что-то привнес свое. Его хоккей - играть так, чтобы соперник не думал, что у него есть шанс», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Добавим, что соперники встретятся в текущем сезоне уже в шестой раз. Пока три победы в активе казанцев, дважды выигрывал «Салават Юлаев».

Матч пройдет 25 января в Уфе. Начало в 17.00 по московскому времени.