Форвард «Салавата» Пустозеров перед матчем с «Ак Барсом»: Сейчас неважно, какое место занимаешь

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Алексей Пустозеров поделился своими ожиданиями от предстоящего «зеленого дерби» с казанским «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Нам надо выигрывать. Уже много было сказано, надо выходить и делать. Напряжения никакого нет, у нас есть тактика, которой мы должны придерживаться. Завтра будем бегать и кусаться, никакого отката.

Сейчас на Востоке вообще не важно, какое место занимаешь, должен выходить и просто побеждать. Нет команд, на которую кто-нибудь хотел бы выйти. Все команды ровные. Знаю, что многие недовольны нашим местом, у нас должны быть чемпионские амбиции. Но если сейчас такая ситуация, то нет смысла опускать руки. Еще играть и играть», - приводит слова хоккеиста клубная пресс-служба уфимцев.

Добавим, что соперники встретятся в текущем сезоне уже в шестой раз. Пока три победы в активе казанцев, дважды выигрывал «Салават Юлаев».

Матч пройдет 25 января в Уфе. Начало в 17.00 по московскому времени.