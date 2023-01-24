«Локомотив» одержал победу над «Витязем» в домашнем матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и «Витязем» завершился победой «железнодорожников» со счетом 3:1.

Отметим, что в составе домашней команды шайбы забросили Александр Полунин (5-я минута), Максим Шалунов (20) и Артур Каюмов (60). Гости ответили единственным голом Ивана Ежова (58).

Таким образом, ярославская команда поднимается на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 74 очка после 56 проведенных игр. Клуб из Подольска располагается на шестом месте, имея в своем активе 60 очков.

Добавим, что 27 января «Локомотив» примет на своей площадке СКА, 26 января «Витязь» отправится в гости к «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) – «Витязь» (Подольск) – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы:

1:0 – Полунин (Рафиков, Марченко), 04:05

2:0 – Шалунов (Березкин, Каюмов), 19:08

2:1 – Ежов (Гончаров, Волгин), 57:07 (бол.)

3:1 – Каюмов, 59:13

Вратари: Исаев – Дорожко