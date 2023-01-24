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«Спартак» вырвал победу у минского «Динамо» в овертайме

Встреча хоккейных команд прошла во Дворце спорта «Мегаспорт», в Москве.
24 января 2023 21:58
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Спартака» оказались сильнее минского «Динамо» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 3:3. За домашнюю команду голами отметились Александр Хохлачев (1-я минута), Максим Цыплаков (15) и Матвей Заседа (37). За гостей шайбы забросили Степан Звягин (10), Седрик Пакетт (34) и Никита Зоркин (57).

Победную точку в овертайме поставил нападающий московской команды Андрей Локтионов (61).

Таким образом, красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков после 55 проведенных игр. Белорусская команда располагается на восьмой строчке, имея в своем активе 54 очка.

Добавим, что 26 января «Спартак» сыграет дома с «Торпедо», минское «Динамо» в тот же день отправится в гости к «Куньлуню».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 4:3 ОТ (2:1 1:1, 0:1, 1:0 )

Голы:

1:0 – Хохлачев (Локтионов, Принс), 00:24

1:1 – Звягин (Душак, Горбунов), 09:01

2:1 – Цыплаков (Савиков), 14:11

2:2 – Пакетт (Спунер, Шинкевич), 33:34

3:2 – Заседа (Квартальнов), 36:53 (бол.)

3:3 – Зоркин (Дерябин), 56:14

4:3 – Локтионов, 60:35

Вратари: Рыбар – Колосов

источник: «Советский спорт»
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