«Вашингтон» проиграл «Колорадо», Овечкин забросил 811-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо» со счетом 2:3.

У «Эвеланш» забивали Арттури Лехконен (9-я минута), Эндрю Кольяно (23) и Алекс Ньюхук (36). В составе «Кэпиталз» по шайбе забросили Конор Шири (25) и Александр Овечкин (50). До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забить 83 гола.

Отметим, что российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 37 из 39 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Эвеланш» набрал 55 очков и поднялся на третье место Центрального дивизиона, «столичные» с 56 очками также находятся в зоне плей-офф благодаря тому, что занимают восьмое место в Восточной конференции.

«Вашингтон» 27 января примет «Питтсбург», «Колорадо в этот же день сыграет дома с «Анахаймом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо Эвеланш» - «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) (1:0, 2:1, 0:1)

Голы:

1:0 – Лехконен (Тэйвс, Маккиннон), 8:57

2:0 – Кольяно (О'Коннор, Макдермид), 22:04

2:1 – Шири (Манта, Фегервары), 24:48

3:1 – Ньюхук (Жирар, О'Коннор), 35:39

3:2 – Овечкин (Строум), 49:44

Вратари: Георгиев 37/39 – Кюмпер 23/26.