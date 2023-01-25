«Тампа-Бэй» обыграла «Миннесоту», российские хоккеисты набрали пять очков за обе команды

«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Миннесоту» со счетом 4:2.

В составе «Уайлд» забивали Йоэль Эрикссон Эк в меньшинстве (24-я минута) и Кирилл Капризов в большинстве (32).

У «Лайтнинг» дубль оформил Кори Перри, забросив шайбу в равных составах (30) и в большинстве (39), также голами отличились Стивен Стэмкос (55) и Никита Кучеров, поразивший пустые ворота (60). Отметим, что Михаил Сергачев отдал две голевые передачи, а Кучеров - одну. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков по своим воротам.

«Молнии» набрали 61 очко и занимают третье место в Атлантическом дивизионе, а «дикие» с 54 очками располагаются на четвертой позиции Центрального дивизиона.

«Тампа-Бэй» 27 января примет «Бостон», «Миннесота» в этот же день сыграет дома с «Филадельфией».