Дубль Кузьменко и голевая передача Михеева помогли «Ванкуверу» победить «Чикаго»

«Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Чикаго» со счетом 5:2.

В составе американского клуба забивали Патрик Кейн (18-я минута) и Сэм Лафферти (33).

У канадской команды дубль оформил Андрей Кузьменко (28, 36), также по шайбе забросили Дакота Джошуа (52), Шелдон Дрис (53) и Бо Хорват, поразивший пустые ворота (59). Отметим, что Илья Михеев отдал голевую передачу в данном матче.

«Кэнакс» набрали 41 очко и занимают шестое место в Тихоокеанском дивизионе. «Индейцы» с 32 очками замыкают Центральный дивизион.

«Ванкувер» 26 января сыграет в гостях против «Сиэтла», «Чикаго» на следующий день предстоит выездная встреча против «Калгари».