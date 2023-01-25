«Питтсбург» в овертайме обыграл «Флориду» в матче НХЛ, Малкин набрал три очка

«Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Флориду» со счетом 7:6 ОТ.

В составе «Пантерз» две шайбы забросил Картер Вераге (20-я и 58-я минуты) и по одной - Сэм Райнхарт (7), Мэттью Ткачук в большинстве (9), Аарон Экблад в меньшинстве (31) и Колин Уайт (45).

У «Пингвинз» главным героем оказался Крис Летанг, он стал автором двух голов, включая решающий, забитый в большинстве (19, 65), также по шайбе забросили Дэнтон Хайнен (12), Сидни Кросби в большинстве (40), Дрю О'Коннор (51) и Евгений Малкин, реализовавший численное преимущество (55), помимо этого россиянин отдал две голевые передачи, в том числе на победный бросок.

«Пингвины» набрали 56 очков и поднялись на седьмое место Восточной конференции, которое находится в зоне плей-офф, «пантеры» в той же турнирной таблице десятые, у них 52 очка.

«Питтсбург» 27 января сыграет в гостях с «Вашингтоном», «Флорида» на следующий день примет «Лос-Анджелес».