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«Северсталь» победила «Барыс» в серии буллитов

Встреча хоккейных команд состоялась на «Барыс Арене».
25 января 2023 18:55
автор: Глеб Шевяков

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Северсталью» завершился победой «сталеваров» со счетом 1:0 Б.

Отметим, что основное время встречи завершилось нулевой ничьей. В овертайме хоккейные команды также не смогли поразить ворота друг друга.

В серии буллитов сильнее оказались гости. Автором победного броска стал нападающий желто-черных Илья Иванцов.

Таким образом, череповецкий клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 56 очков после 55 проведенных игр. Команда из Астаны располагается на восьмом месте на Востоке, имея в своем активе 54 очка.

Добавим, что 27 января «Северсталь» сыграет на выезде с Салаватом Юлаевым, «Барыс» в тот же день примет на своей площадке «Трактор».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) – «Северсталь» (Череповец) – 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:3)

Гол:

0:1 – Иванцов (буллит)

Вратари: Гудачек – Шугаев

источник: «Советский спорт»
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