«Автомобилист» одолел московское «Динамо» в домашнем матче КХЛ 

Хоккеисты «Автомобилиста» оказались сильнее московского «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что за домашнюю команду голами отметились Кормье Патрис (15-я минута), Брукс Мэйсек (23) и Олег Ли (35). За гостей шайбу забросил Павел Кудрявцев (22).

Таким образом, «Авто» поднимается на первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков после 54 проведенных игр. Московская команда располагается на третьей строчке на Западе, имея в своем активе 72 очка.

Добавим, что 27 января «Автомобилист» сыграет дома с «Нефтехимиком», московское «Динамо» в тот же день отправится в гости к «Авангарду».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Динамо» (Москва) – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы:

1:0 – Кормье (Хрипунов), 14:33

1:1 – Кудрявцев (Менелл, Тринеев), 21:58 (бол.)

2:1 – Мэйсек (Трямкин, Эберт), 22:21

3:1 – Ли (Блэкер, Кормье), 34:03

Вратари: Бобков – Волков