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«Ак Барс» прервал победную серию из четырех матчей, уступив в овертайме «Салавату Юлаеву»

Все решил гол Александра Хмелевски.
25 января 2023 19:29

Хоккеисты «Ак Барса» уступили игрокам «Салавата Юлаева» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. У казанцев отличился Василий Токранов (20-я минута). Уфимцы ответили точным ударом Сергея Шмелева.

В овертайме победу «Салавату» принес Александр Хмелевски.

Таким образом, «Ак Барс» прервал серию из четырех побед кряду, а «Салават» – из четырех поражений подряд.

27 января клуб из Татарстана сыграет с «Металлургом», а подопечные Виктора Козлова в тот же день встретятся с «Северсталью».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» – «Ак Барс» – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 – 20 Токранов (Кагарлицкий, Воронков)

1:1 – 22 Шмелев (Мухамадуллин, Дроздов)

2:1 – 64 Хмелевски (Кадейкин, Шмелев)

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«Ак Барс» прервал победную серию из четырех матчей, уступив в овертайме «Салавату Юлаеву»
Все решил гол Александра Хмелевски.
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