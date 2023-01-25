СКА вырвал победу у ЦСКА в армейском дерби 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА завершился победой питерцев со счетом 3:1.

Отметим, что за домашнюю команду шайбы забросили Марат Хайруллин (18-я минута), Галимов Эмиль (58) и Никита Гусев (60). Гости ответили голом Даррена Дица (14).

Таким образом, питерская команда по-прежнему лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков после 56 проведенных игр. Москвичи располагаются на втором месте, имея в своем активе 74 очков.

27 января СКА отправится в гости к ярославскому «Локомотиву», ЦСКА в тот же день примет на своей площадке «Амур».