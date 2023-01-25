«Амур» обыграл «Нефтехимик» и одержал четвертую победу кряду

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – «Амур» завершился в пользу гостей – 2:1 Б.
Автором победного буллита стал Сергей Дубакин. В основное время отличился Никита Гребенкин. У проигравших это сделал Михаил Назаров.
Таким образом, дальневосточный клуб одержал четвертую победу кряду, а команда Олега Леонтьева прервала серию из двух побед подряд.
27 января «Амур» сыграет с ЦСКА, а «Нефтехимик» в тот же день встретится с «Автомобилистом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» – «Амур» – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0)
Голы:
0:1 – 40 Гребенкин ()
1:1 – 45 Назаров (Купцов)
Победный буллит: Дубакин
источник: «Советский спорт»