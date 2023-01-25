«Амур» обыграл «Нефтехимик» и одержал четвертую победу кряду

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – «Амур» завершился в пользу гостей – 2:1 Б.

Автором победного буллита стал Сергей Дубакин. В основное время отличился Никита Гребенкин. У проигравших это сделал Михаил Назаров.

Таким образом, дальневосточный клуб одержал четвертую победу кряду, а команда Олега Леонтьева прервала серию из двух побед подряд.

27 января «Амур» сыграет с ЦСКА, а «Нефтехимик» в тот же день встретится с «Автомобилистом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» – «Амур» – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0)

Голы:

0:1 – 40 Гребенкин ()

1:1 – 45 Назаров (Купцов)

Победный буллит: Дубакин