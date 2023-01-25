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Тренер СКА Ротенберг – о победе над ЦСКА: Изменения, которые мы внесли, сработали

Питерцы обыграли своего соперника со счетом 3:1.
25 января 2023 23:33
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:1).

Отметим, что питерскую команду шайбы забросили Марат Хайруллин (18-я минута), Галимов Эмиль (58) и Никита Гусев (60).

«Важная победа над сильным соперником. К счастью, изменения, которые мы внесли, сработали. Отличные голы забили в большинстве, но много удаляемся. Необходимо поработать над дисциплиной в команде. Горжусь своими хоккеистами, сегодня они порадовали наших фанатов», – приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ.

Добавим, что СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков после 56 проведенных игр и уже обеспечил себе место в плей-офф.

27 января подопечные Ротенберга отправится в гости к ярославскому «Локомотиву».

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Тренер СКА Ротенберг – о победе над ЦСКА: Изменения, которые мы внесли, сработали
Питерцы обыграли своего соперника со счетом 3:1.
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