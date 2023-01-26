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«Коламбус» благодаря шайбе Марченко обыграл «Эдмонтон» в овертайме

Гол российского форварда помог своей команде сравнять счет.
26 января 2023 08:40
автор: Максим Скороходов

«Коламбус» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Эдмонтон» со счетом 3:2 ОТ.

В составе американского клуба забивали Бун Дженнер (13-я минута), Кирилл Марченко (52) и Кент Джонсон (63).

У канадской команды заброшенными шайбами отличились Дерек Райан (31) и Зак Хаймен, реализовавший численное преимущество (37).

«Блю Джэкетс» набрали 33 очка и замыкают турнирную таблицу Столичного дивизиона. «Нефтяники» добыли 58-е очко и находятся в зоне плей-офф, потому что идут шестыми в Западной конференции.

«Коламбус» 28 января сыграет в гостях с «Ванкувером», «Эдмонтон» на следующий день примет «Чикаго».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон Ойлерз» - «Коламбус Блю Джэкетс» - 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы:
0:1 – Дженнер (Лайне, Боквист), 12:25
1:1 – Райан, 30:17
2:1 – Хаймен (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 36:16 (Бол.)
2:2 – Марченко, 51:26
2:3 – Джонсон (Гадбрэнсон, Годро), 62:29

источник: «Советский спорт»
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