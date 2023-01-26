27 сейвов Самсонова помогли «Торонто» победить «Рейнджерс»

«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Рейнджерс» со счетом 3:2 ОТ.

В составе канадской команды забивали Понтус Хольмберг (3-я минута), Тимоти Лильегрен (56) и Митчелл Марнер (61).

У американского клуба дубль оформил Филип Хытил (23, 27).

Добавим, что российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 27 из 29 бросков по воротам, его коллега по амплуа из «Рейнджерс» соотечественник Игорь Шестеркин - 32 из 35.

«Мэйпл Лифс» набрали 68 очков и занимают второе место в Атлантическом дивизионе, «синерубашечники» добыли 60-е очко и идут третьими в Столичном дивизионе.

«Торонто» 28 января примет «Оттаву», «Рейнджерс» в этот же день сыграет дома с «Вегасом».