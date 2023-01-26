ЦСКА не заинтересован в трансфере форварда «Салавата Юлаева» Кадейкина

ЦСКА не планируют заключать контракт с форвардом «Салавата Юлаева» Александром Кадейкиным. Об этом сообщает «Метарейтинг».

Ранее в российских СМИ появилась информация, что 29-летний хоккеист может пополнить состав армейцев.

Отметим, что Кадейкин выступает за уфимский клуб с 2018 года. Срок действия его соглашения с «Салаватом Юлаевым» истекает 30 апреля. Ранее нападающий играл за СКА, «Локомотив» и «Атлант».

В текущем сезоне Александр провел 55 матчей, в которых набрал 31 (11+20) очко при показателе полезности «+7».